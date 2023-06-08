兆豐證券、新竹縣橫山國中及財團法人台灣閱讀文化基金會年後開始籌畫教師金融理財研習計畫，經過三個多月的籌備並報經新竹縣教育局同意，於6月7日在新竹縣橫山國中舉辦，現場新竹縣多所國中小教師一同參加。

兆豐證券董事長陳佩君表示，從去年在新竹縣橫山國中建立首座理財愛的書庫，即思考如何進一步推廣金融教育，持續與台灣閱讀文化基金會、新竹縣橫山國中陳韋伊校長互動。

在基金會及橫山國中的經驗分享及協助下，兆豐證券在規劃辦理教師金融研習邁開了第一步，讓公司將既有的金融專業資源與教育結合，透過舉辦教師研習，提升教師金融理財素養，協助教師將基本金融理財觀念及風險意識融入課程教學中。

兆豐證券7日在新竹縣橫山國中舉辦新竹縣111學年度國民中小學教師金融理財研習，由兆豐證券大安分公司經理人游志聖擔任講師，以簡明易懂且活潑生動的方式將金融理財知識生活化，傳達正確的理財觀念，並且以自身經驗引導老師進行財務規畫、設定財務目標及執行步驟。

此外，也進一步從理財跨入投資，介紹ETF金融商品，講座結束前，並以金融詐騙為題，宣導如何防範投資詐騙，讓教師可以將正確的理財觀念及風險意識應用在課堂教學上。

兆豐證券過去經常舉辦大專院校金融知識講座，或與大專院校進行產學合作，藉由實習生制度協助學生將理論與實務結合，並透過舉辦這次活動，進一步將金融教育的觸角延伸至國中、國小教育。

展望未來，兆豐證券仍將持續深化金融知識教育，宣導正確金融知識，建立健康理財觀念，落實普惠金融。