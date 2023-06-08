68歲「發哥」周潤發過往以電影《賭神》將演藝事業攀向巔峰，雖然近年來他淡出螢光幕前，甚少推出新作品，但仍常被網友們在街頭捕獲他的身影。近日，他在上海街頭晨跑時，被粉絲發現，更興奮要求合照，而周潤發也相當親民的接過相機幫忙拍攝，而此舉背後竟藏著暖心原因。

周潤發近日飛到上海，並被網友目擊在街頭晨跑的畫面，而網友們也將相關的內容放在社群上供其他人欣賞，可見曬出的畫面中，周潤發身穿黑色上衣、長褲，頭上戴著一頂同色系的鴨舌帽，並在外灘晨跑，而身旁也有幾位看似為粉絲的路人跟在身後，當他停下來休息後，便上前詢問能否合照。

周潤發面對粉絲的要求來者不拒，更主動拿過粉絲的拍攝工具，幫忙拍出與粉絲的同框照，模樣十分親民。對此，就有一位曾與周潤發合照的粉絲透露：「發哥通常會幫掌鏡。」並指出周潤發的拍攝技術其實相當好。事實上，據了解，周潤發過往受訪時曾透露由於粉絲們通常不會高於他，若由粉絲掌鏡會出現「雙下巴」使的畫面不好看，因此他會貼心地幫忙掌鏡，希望粉絲難得遇到他能留下美好的畫面。

相關畫面曝光後，也讓未能在街頭見到男神身影的粉絲感到相當可惜，也有人逗趣寫下：「許文強(周潤發過往作品中的角色名)回上海灘了」、「Man in black」、「當年發哥還在街頭吃大排檔，有些路人經過還能與他聊上兩句，他是真的沒有明星架子。」