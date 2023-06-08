日本42歲女星廣末涼子14歲時參加洗面乳廣告徵選，甜美氣質讓她贏得百萬獎金及冠軍，拍攝廣告後她在演藝圈出道，發行單曲取得巨大成功，受到大批日本民眾喜愛，她曾與設計師岡澤高宏，2010年再嫁藝術家井筒順，未料近期傳出廣末涼子婚內偷吃出軌人氣名廚，網友也挖出名廚的背景。

據日本媒體《週刊文春》的報導，廣末涼子被拍到與曾得過米其林一星、因身材壯碩而被封為「熊男主廚」的人氣法國餐廳廚師鳥羽周作交往頻繁，兩人被目擊同天入住高級飯店，隔日在不同時間點退房，但男方被爆出已婚身份，疑似雙雙婚內出軌。廣末涼子第一時間回應「絕對沒有！我有3個孩子！」強調兩人都是已婚人士，是普通朋友的關係，偶爾會到對方店裡用餐，激動質疑周刊消息來源，指責周刊非常失禮，鳥羽周作也回應只是朋友關係，傳已與妻子離婚並非事實。

綜合日媒報導，雖然事件當事人雙雙否認，但還是有人挖出鳥羽周作的背景，鳥羽周作45歲，是米其林一星餐廳老闆兼主廚，他畢業於仙台大學體育系，曾是日本職業足球聯賽的練習成員，放棄當職業足球員後改當小學老師，31歲時踏入料理界，名下有8家餐廳，與超商合作便當及三明治料理，也有推出紀錄片和書籍，是烹飪界的人氣廚師，當時廣末涼子還發聲推薦。而鳥羽周作名下餐廳也一位難求，很受外界追捧，由於他外型粗曠還被同志圈封為「Gay界的橋本環奈」，對此他曾回應「這真是了不起哈哈。這種新聞好爆笑，無論如何變成話題很感謝。」