不被愛的才是第三者！有人夫在某次請假回家時，看見妻子的公務機裡「甜蜜對話內容」，發現妻子竟然外遇還懷孕，而且外遇對象年紀竟大妻子20多歲，而且妻子為了不被發現懷孕，還穿了束褲藏肚，甚至對方還對妻子表示「保護好我們寶寶不要讓他發現喔」、「妳不能給他碰唷」，讓他感到痛苦到快要窒息。

日前臉書社團「爆怨公社」代PO社員投稿文，其內容中指出，有位人夫因曾出過嚴重車禍，導致生育能力受影響，但後來與妻子達成共識，2人決定當「頂客族」，但礙於人夫母親「求孫心切」不時給妻子壓力，造成2人在爭吵中協議和離婚。

不料，人夫有天請假回到家，發現妻子「公務機內的秘密」，看完對話訊息後，人夫不禁慘笑表示「原來我媽給妳壓力是假的，妳懷了外面男人的孩子是真的！」，人夫還指出，妻子為了保護肚中與外遇對象的孩子，不惜穿束褲藏肚，還對他謊稱「體重增加了」，甚至當他發現妻子藏的「孕婦健康手冊」，還以為是妻子給的驚喜，不僅擔心妻子餓著、跌倒，小心翼翼地守護妻子，就等妻子開口「老公，我們終於有孩子了唷！」，沒想到自己才是個傻子。

人夫也提到，妻子的外遇對象年紀大妻子20幾歲，根本可以當爸了，自己竟然輸給40幾歲的大叔，感到很可悲，去向律師諮詢，還可憐「同樣都是男生我覺得你好可憐，我會算你便宜一點的」，向手足訴苦還被笑，妻子的外遇對話讓他感到痛苦到快要窒息。

從PO出來的對話紀錄可見，外遇對象說著「等跟他離婚辦好，我們就能光明正大在一起了」、「一直都是妳老公啊，妳家那個才是第三者」、「我們的寶寶今天有沒有乖乖啊」、「保護好我們寶寶不要讓他發現喔」、「妳不能給他碰唷」、「小湯圓開始長大了」，甚至還擔心人妻穿束褲「會不會把小湯圓壓壞啊？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「放生她吧」、「直接告啊，還等什麼？」、「離了吧，你心裡會一直有疙瘩」、「加油，這種事沒有免疫針，誰都可能遇上」、「好噁心的對話喔」、「放手吧！生完小孩還會繼續綠你的，甚至一輩子難道這是你要的嗎？」、「當然是等她生了驗DNA然後就可以有證據請求賠償」。

妻子與外遇對象的對話內容也曝光。（翻攝自臉書爆怨公社）