中友百貨年中慶登場，同步推出「韓國美食物產展」！中友百貨企劃處經理簡聰政表示，解封至今呈現報復性消費，今年前五月全館業績呈現兩位數成長，趁勝推出年中慶全館滿千贈點活動、韓國美食物產展及618購物祭，並安排端午節系列活動，6月10日還有久違的誠品書店24小時不打烊活動，整個6月中友百貨精彩連連！

中友百貨即日起至6月28日推出年中慶活動，6月8日至14日首七日大放送，持中友APP於1F化妝品、2F香水櫃、3F～13F、B1～B2，當日累積消費滿3,000元贈家族點數400點；於1F、2F名品、B棟5F珠寶、AB棟10F大家電，當日累積滿5,000元贈家族點數600點；iStore、法雅客、SAMSUNG滿1萬元，贈家族點數600點，以上活動均可累贈。

針對家族會員推出「閃亮獨享禮」，6月10日、11日持中友APP會員行動條碼或家族卡，於店內當日單筆滿1,299元，即可兌換「閃亮耀眼USB智能多功能觸控檯燈」乙只；另針對玉山中友卡再加碼，於1F化妝品、名品單筆刷卡滿3,000元，就送100元電子購物券。

中友百貨年中慶期間，同時推出「韓國美食物產展」，即日起至6月25日於C棟13F國際大廳舉辦。簡聰政表示，近幾年韓劇大流行，國人對於韓國美食的接受度極高，每年舉辦韓國美食物產展均獲得消費者熱烈回響，年中慶檔期特別舉辦一場集結街邊小吃、韓國特產、即食料理、養生湯/粥品、韓式美妝及潮流飾品等豐富內容的韓國美食物產展，配合全館滿3,000元送400點活動，喜愛韓國美食小物的消費者千萬別錯過。

活動期間推出多項趣味活動及滿額贈，6月8日至14日首七日逛韓國美食物產展，別忘了拍一張美照，當日持中友APP於物產展單筆消費滿399元，並於個人社群網站打卡標註，即可獲得時光暫停美拍屋拍貼機兌換券乙張；6月12日至15日、6月19日至22日，推出「每日一物」單元，咖啡牛奶、泡菜醬汁、醬油螃蟹等推出獨家價或買1送1優惠。