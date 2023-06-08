俄羅斯去年2月24日正式出兵入侵烏克蘭，至今進入第470天。烏克蘭南部赫松州新卡科夫卡大壩（Nova Kakhovka）6日遭炸毀，第聶伯河（Dnipro River）下游氾濫成災，除了民宅淹水、作物牲口遭殃、飲用水供應拉警報，距離大壩不遠的一處動物園傳出因無法疏散導致300隻園內動物淹死。路透社報導，由俄方扶植的地方首長週三（7日）宣稱園方說辭虛假不實，園方也修正說法稱園區淹大水時部分動物並不在園內。

新卡科夫卡水壩壩體毀損潰堤，下游城鎮聚落陷入汪洋，俄烏雙方忙著疏散百姓的同時，也指責彼此要為這場浩劫負責。除了百姓莊稼損失，水壩附近一處動私人經營的Kazkova Dibrova動物園，也傳出有好幾百隻動物受困園內甚至慘遭滅頂的消息，僅天鵝、鴨子倖存，在淹水的鎮上游來游去。

the only survivors of Nova Kakhovka zoo 😢 pic.twitter.com/gJSyYwq2qW — GLOBAL PATTERN (@globalpattern) June 7, 2023

據烏克蘭媒體報導，園區已嚴重淹水，猴、驢、馬、浣熊等多種動物的居所全泡水，園方發言人透過臉書表示，現場完全無法執行疏散作業：「我們盡力救援，天天如此，先前有2名員工在戰火之中冒險進入園內餵養動物。現在俄國毀了一切，我們的靈魂如撕裂般痛苦不堪。」

社群媒體流傳的影像顯示動物受困情況，不少人對於動物溺斃備感恐懼。以烏克蘭內政部顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在推特帳戶指稱，新卡科夫卡地區由俄方扶植的政權管轄，當地人指稱魁儡政府沒有營救動物。

Livestock being washed away in Kharkiv, Ukraine



The Nova Kakhovka Dam blast yesterday has caused a devastating ecocide with many animals expected to die. pic.twitter.com/c8V2BW658W — JP (@creatingpages) June 7, 2023

俄方扶植的新卡科夫卡首長里歐涅夫（Vladimir Leontyev）說，已疏散住在淹水地區的百姓、全力營救所有性命，「鎮上沒有人陷入恐慌」。他說，新卡科夫卡供電目前正常，但至少有2處下游村落因安全理由斷電。里歐涅夫的一名隨行官員週二說，決堤湧出的大水會讓當地淹水水位持續上漲72小時，水退之後方可從事恢復作業。

當地有部分民眾仍不願撤離。一名婦人說，她高齡95歲的祖母纏綿病榻，「我能去哪裡？我能把她託負給誰？我得守護她才行，做人處事要憑良心啊。」

赫松州一名警察在水位持續上漲的淹水地區搭救一隻狗。

社群媒體有影片顯示，赫松州淹水地區民眾帶狗撤離災區。（路透）

里歐涅夫週三說，這處動物園內的動物在去年（2022年）已疏散離園，駁斥園方發言人說法不實：「這其實是去年的事，所有動物已經撤離動物園了。沒有人員留在園內，也沒有半隻動物。」不過，路透社無法核實里歐涅夫上述說法。

園方的說詞在週三也有變。一名園方代表表示，週二獲得的消息並不完全正確，淹大水時，部分動物已經不在園區之內：「昨天，本園工作人員在情緒震驚莫名的情況下，給出的資訊並不十分正確。有些動物當時已不在園區，而是與園長在一起。」