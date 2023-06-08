板橋幼兒園餵藥事件，侯友宜臉書再度道歉。（翻攝自侯友宜臉書）

板橋幼兒園發生老師餵食管制藥物事件引發軒然大波，新北市長侯友宜今前往政大參加活動兩度鞠躬道歉，他稍早也在臉書再度發文表示，發生這起事件我們都非常痛心自責，幼兒園居心叵測的老師，居然對幼兒做出令人痛心的事情，讓孩子受到如此嚴重的傷害、讓家長如此地不安心。他在這裡，為保護孩子不夠周全，深深給大家致歉！

侯友宜說，孩子的健康受到危害他痛心萬分，在接獲通報第一時間，他就全面掌握狀況，針對所有相關局處進行查處，5月15日當天，教育局接獲通報，他立即要求跨局處專案調查，警、衛、社、教總動員，全力捍衛幼童健康，教育局便立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」入園稽查，並依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查。

另社會局也主動、立刻報請新北地檢署啟動司法調查，並展開一對一個案追蹤，司法機關也於5月18日到園搜索，5月22號起主動提供免費檢驗管道，鼓勵家長採檢。

侯友宜說，為守護幼童安全零缺漏，我們在6月1號更啟動提供「到園檢驗專案」，過程中主動關懷個案家庭，提供家長諮詢及幼生一對一安置。同時，依違反《幼兒教育及照顧法》，裁定這家幼兒園廢止設立許可。

侯友宜說，他也是家長，深深了解所有家長有多惶恐、多擔憂，這些日子，他不斷與教育局及相關局處緊密聯繫，要求他們要做到讓家長、孩子全面安心無虞！後續相關責任我們也籲請司法機關加速偵辦，市府會主動媒合律師訴訟服務，並強力要求業者承擔應負的法律責任及相關賠償，一定追究到底，對加害者嚴懲不貸！全力捍衛幼童健康。