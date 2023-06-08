中國海關去年以註冊訊息不完整為由，暫停食品、酒類等大廠進口，而近期又傳出好消息，財政部表示，除了金門酒廠重銷大陸之外，金車噶瑪蘭也重回大陸市場。
金車噶瑪蘭被禁的酒包含蒸餾酒、發酵酒等都已經解禁。
其他小型酒廠包含明源酒廠、福祿壽酒廠、勝品酒業、玄武酒廠、禾宏生技等也都符合要件，順利重回大陸市場。
至於台酒旗下的啤酒、高粱酒仍繼續被禁，台酒公司董事長丁彥哲表示，短時間不會進行補件，會請政府機關協助。
中時新聞網提醒您：禁止酒駕，酒後找代駕，平安送到家
中國海關去年以註冊訊息不完整為由，暫停食品、酒類等大廠進口，而近期又傳出好消息，財政部表示，除了金門酒廠重銷大陸之外，金車噶瑪蘭也重回大陸市場。
金車噶瑪蘭被禁的酒包含蒸餾酒、發酵酒等都已經解禁。
其他小型酒廠包含明源酒廠、福祿壽酒廠、勝品酒業、玄武酒廠、禾宏生技等也都符合要件，順利重回大陸市場。
至於台酒旗下的啤酒、高粱酒仍繼續被禁，台酒公司董事長丁彥哲表示，短時間不會進行補件，會請政府機關協助。
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