民進黨主席暨總統參選人賴清德7日談兩岸，舉三國赤壁之戰為例，強調後來歷史證明周瑜是正確的。媒體人朱凱翔酸，《三國演義》頭一句話就說「天下大勢，分久必合，合久必分」，網友也虧「台灣史多加油好嗎？」、「他的三國只有到赤壁嗎？」、「他們都是在一個漢朝下互打」。

朱凱翔7日在其臉書粉專「不演了新聞台」發文提到，民進黨主席暨總統參選人賴清德出席「全國台南旅外鄉親後援會座談會」時，以三國演義赤壁之戰為例指出，面臨到中國的威脅，台灣意見不可能一致，但歷史證明周瑜是正確的，如果投降，歷史就不是這樣寫的。

賴清德日前被問到最想與哪位國家領導人共進晚餐時，賴清德回答「中國國家主席習近平」，被民眾黨主席柯文哲酸「中共同飯人」。朱凱翔直酸，中共同桌人是不是不知道？《三國演義》第一句話就是：「話說天下大勢，分久必合，合久必分」。並標註虧賴「統派」。

媒體人黃揚明虧「周瑜最後吐血而亡」。網友酸「堂堂台灣男兒為什麼要用中國歷史做比喻？台灣史多加油好嗎？」、「一個被網軍打到求饒的人，跟人家扯什麼赤壁」、「他的三國只有到赤壁之戰嗎？」、「難怪他們要從1949開始算起，因爲歷史讀太差了！」、「賴清德完美詮釋了國統綱領第一句『國家統一前』」、「可是他們都是在一個漢朝下互打」。