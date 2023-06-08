國民黨總統參選人侯友宜今天至政大與學生座談，對於學生提問如何處理黑金問題，侯友宜加大聲量說，面對黑金，只有一句話，「好好處理乾淨俐落」，政府就是要這樣做，「驚啥？」、「不要選票考慮、黑金殺到沒，台灣才會進步，這就是我的態度。」

對於黑金問題，侯友宜提起過往警察歲月，他說，以前的黑道不會跑著給你追，他會跟監你、還會狙擊你，他走過沒防彈衣的歲月，歹徒還會打恐嚇電話，問你家在哪、你在幹嘛，他會回嗆「你有本事，到哪裡等我，或是我去找你」，電話就掛斷，不怕就沒事，越怕越有事。

他用這樣的立場，強調面對黑金只有一句話，就是好好處理、乾淨利落，政府就是要這樣做，「驚啥？」他說，有人質疑他不直接面對問題，他反問他哪有不直接面對問題？只是因為電視新聞採訪短短而已，沒辦法講很完整，這種狀況下，面對問題要講清楚，面對問題不是只有直球對決。

他強調，他走過那麼多子彈飛來，沒防彈衣他都往前走，「不要選票考慮，黑金殺到沒，台灣才會進步，這就是我的態度。」