麥覺明的《看見台灣III》預計明年上半年上映。（看見・齊柏林基金會提供）

「看見・齊柏林基金會」於今（8日）舉辦《看見台灣》上映十週年暨《看見台灣III》發布記者會，現場首度釋出《看見台灣III》預告片，更邀請黃子佼擔任活動代言人，分享包括攝影巡迴展、環境永續論壇、看見TAIWAN路跑等系列活動，他特別呼籲：「期望透過齊導的視角，我們要有環境保育的意識並展開實際行動，才能讓下一代也能看到台灣美麗的景色。」

基金會成立5年來，一直延續齊柏林「為台灣土地請命，為台灣環境發聲」，以及「用影像說故事，持續改變的力量」，黃子佼表示「10年前看到《看見台灣》紀錄片時的震撼，至今都還深深記得；其中最令我感到震撼的是，有些非常受歡迎的觀光景點，四周的環境卻充滿了我們看不見的危機；《看見台灣》帶我們看到了某些地區過度開發的遺憾。」

早在2013年初，《看見台灣》還未上映之時，齊柏林與導演麥覺明就曾受邀在《SS小燕之夜》中同台分享，主題就是「發現福爾摩沙的美」。10年後，由基金會與麥覺明合作拍攝《看見台灣III》，實在是一種巧妙的緣分，《看見台灣III》的團隊再度由原班人馬，同樣是由導演吳念真獻聲，何國杰配樂，甚至連剪輯師都是同一人。

麥覺明分享，「希望保留齊導帶起的空拍旋風，再加上自己最擅長的行腳風格，以及用人最慣常的角度觀察世界，串聯起崇山峻嶺、蔥鬱密林、蜿蜒河流、湛藍海洋及海底生態。」《看見台灣》帶給大家難以忘懷的震撼，《看見台灣III》將以更深入、更立體的角度刻劃屬於這片土地的故事，期待找回每個人曾有的熱忱與感動。《看見台灣III》預計明年上半年上映。