屏東楊姓女子懷疑先生與藍姓女同事有曖昧關係，將對方視為情敵，去年10月間拿1隻拜拜用的素雞到先生上班的地方，向藍女說「我送這隻雞給妳補身體」等語，藍女認楊女語帶侮辱、怒告對方妨害名譽，案經屏東地院審結後，判楊女拘役40天，得易科罰金4萬，可上訴。

判決書指出，楊女的先生在燈具行上班，而因懷疑先生與同事藍姓女子有曖昧關係，去年10月間，拿著拜拜用的素雞到燈具行的結帳櫃台前，對著藍女說「很感謝你陪我老公睡2次，1次3百塊，2次6百塊，我送這隻雞給妳補身體」，隨即將素雞丟在櫃台後，轉身離去，

藍女聽聞後，認為楊女語帶侮辱，暗指自己是雞、在賣淫，怒而向對方提起妨害名譽的告訴，藉此表達自己不滿遭到羞辱。

案經屏東地院審結後，法官認為楊女的言行舉止確實有侮辱藍女之意，且楊女又堅持不與藍女達成和解，也不賠償分文，因此依妨害名譽罪判楊拘役40天，得易科罰金4萬，全案可上訴。