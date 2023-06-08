民眾黨立委陳琬惠指出，金管會曾稱P2P網路借貸平台違法吸金部分恐涉犯《銀行法》，傳出金管會2017年3月回覆給檢調單位函文稱，「im.B以民間借貸的P2P經營並未違反銀行法」，才讓偵辦im.B的專案小組無法繼續辦下去。她痛批，難道是因為前金管會主委和im.B詐騙案主嫌喝紅酒，金管會立場才轉彎？金管會應出面說明為何會轉彎。

陳琬惠說，針對im.B吸金案，除了惡劣的主嫌曾耀鋒以及與其過從甚密的官員民代外，跟金管會長年的擺爛不作為也脫不了關係。

陳琬惠表示，早在2016年4月，當P2P網路借貸平台被民眾檢舉時，時任金管會銀行局副局長呂蕙容就公開表示「違法吸金的部分⋯恐涉及《銀行法》的吸收存款行為」，甚至準金管會主委丁克華還說「若P2P有一起網路詐騙，台灣社會恐禁不起」。當初的振振有詞，現如今看起來格外諷刺。

陳琬惠說，這麼多年過去了，P2P網路借貸平台不僅未被納管，還傳出金管會2017年3月回覆給檢調單位函文稱「im.B以民間借貸的P2P經營並未違反銀行法」，才讓偵辦im.B的專案小組無法繼續辦下去。

陳琬惠質疑，為什麼金管會2016年喊違法，後來就裝沒事？難道是因為前主委丁克華跟曾耀鋒大啖一場美食紅酒，就轉彎了嗎？

陳琬惠斥，更加離譜的是，曾耀鋒的詐騙網站上，在im.B借貸平台是不是非法吸金的問答下明白寫著：「金管會主委丁克華說，現在法律對『借貸媒合」』的確沒有限制。」不知道有多少受害人就是看到職司監理的首長背書，才進而上當受騙？

陳琬惠質問，在造成數千人上當受騙、不法金額高達數十億的吸金案中，金管會長年的擺爛不作為，甚至首長還與主嫌觥籌交錯，看在受害人眼中真的是情何以堪？請金管會出面說明！為何當初立場會轉彎？

陳琬惠此前也發文表示，蔡政府2016年5月上台後，首任行政院院長林全在同年6月3日的施政報告中明確地表示「強化網路借貸平臺（P2P）業者管理」。結果，歷經了丁克華、黃天牧（代理）、李瑞倉、顧立雄、到黃天牧四位主委，針對P2P借貸及債權轉讓平台，全部擺爛，不管就是不管。

陳琬惠直言，幾年前金管會直接回覆檢調單位「im.B以民間借貸的P2P經營並未違反銀行法」，讓本來早在2016年就準備偵辦的調查站辦不下去，最終導致如此多受害者受騙上當。這樣的金管會，到底是在維持金融秩序、保護投資大眾，還是在縱放吸金詐騙、保護政商權貴？

陳琬惠質疑，金管會與吸金犯到底是什麼關係？無怪乎有人向她檢舉，看到曾耀鋒與丁克華大啖高檔美食紅酒，簡直快要氣炸。行政院應出面好好交待，到底誰在幫這群吸金犯撐腰？又是誰決定P2P借貸及債權轉讓平台可以不必納管？

金管會今天發出聲明澄清，「未違法」公文害調查卡關相關報導與事實不符。聲明指出，金管會2017年3月案關函復檢調單位之函文，並未表示沒有違反銀行法，且已敘明：「違法吸金行為所涉法規甚多，因違反該等法令之違法吸金之行為皆屬刑事犯罪並涉及個案事實調查，宜由司法檢調機關依事實調查結果加以認定」。

聲明強調，金管會另於2018年9月間接獲民眾檢舉個案公司疑似違法吸金案件，並已於同年月檢具相關資料移請法務部調查局參處。

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