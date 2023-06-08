65歲的香港影帝梁家輝，因1997年電影《黑金》中一句「你坐馬自達，怪不得會塞車」，至今仍不時作為迷因出現，未料本人現在成為馬自達代言人，讓大家始料未及，梁家輝對此也幽默自嘲，強調都是誤會，坐馬自達絕對不會塞車。

《黑金》描述台灣早期黑金政治、搓湯圓、工程圍標與暴利情形，梁家輝飾演的周朝先為黑幫老大，打算從政，利用民意代表保護傘來掩護、漂白違法行為。片中一幕圍標的工程負責人聚會，其中一人遲到，以塞車為藉口，被周朝先狠酸「我們坐的都是賓士、勞斯萊斯，你坐馬自達，怪不得你塞車」、「你坐馬自達，你根本沒有資格來參加這個會」。

梁家輝在片中的名言，也成為往後20年的網路迷因，26年後，長安馬自達逆向操作，找梁家輝來當自家新款CX-50休旅車的代言人，執行副總吳旭曦更與梁家輝並肩而坐，梁家輝也幽默自嘲表示都是誤會：「開馬自達不會塞車，我說的是開馬自達像賽車，當年我中文不太好」。

消息曝光也立刻成為網路焦點，鄉民紛紛大笑留言：「我話說完 誰贊成誰反對」、「梁家輝根本沒有資格來參加這個會議」、「我們的政府真的很有錢啊」、「挖靠，林董有槍啊」、「代言馬自達還敢開會啊」、「你怎麼轉彎了周董」、「出席代言時可別遲到啊」、「馬自達這逆向操作很可以啊」、「這招厲害了馬自達，會玩」、「回家等電話！有結果通知你」、「這算是世紀大和解嗎XD」。