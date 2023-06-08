花蓮縣政府斥資近億元興建環保餐具清洗中心，無黨籍議員楊華美等多位藍綠議員昨現勘，要了解洗碗費用，也憂慮成了蚊子館。（本報資料照片）

花蓮縣環保局推動夜市全面禁止一次性餐具，斥資近億元要在美崙工業區蓋「環保餐具清洗中心」，案子送到議會審議，議員發現資料估算營運計畫「洗一個碗要35元」，遭批太離譜。環保局今天澄清，收費模式是以「包月計費」，估算平均每個餐具約2.2元，也會依參與店家的數量調整價格。

東大門夜市是花蓮縣人氣景點，遊客眾多，每年使用一次性餐具等垃圾量超過300噸，為推動源頭減量，環保局爭取花東基金6790萬元蓋環保餐具清洗中心，後因選址延宕2年，現確定在美崙工業區內的花蓮市民心段機關用地；為闢聯外道路，又爭取獲花東基金核定2500萬元，自籌300萬元，最近臨時會提出2800萬元追加預算，連同原本興建費用近億元。

環保局初步規劃，設置兩套清洗設備，每天如開工8小時、2套設備最多洗16萬個碗，去年底已決標並取得建照，最近將動工，工期300個工作天，預計明年完工，將採用OT方式委外經營。

不過，環保局將此案送議會審議，初步營運評估，以每月90萬元營運成本計算，東大門夜市66家攤商有7成目前願意送洗餐具，算出「洗一個碗35元」，藍綠議員看了大感驚訝，洗碗成本這麼高，小吃業者怎麼受得了？憂慮以後成了億元蚊子館。

縣環保局今天再度澄清、更改計算方式，環保局廢棄物管理科長張華砡說明，夜市不同攤商的販賣食品不一樣，餐具數量不同，像熱炒店碗盤餐具較多，甜點店餐具比較少，初估每攤商每月6000元清洗餐具，若把營運成本除以餐具與攤商數，平均每個餐具清洗金額可以低至2.2元左右。逐年將依照新增店家的數量調整價格，提高業者參與意願。

張華砡說，最理想的情況是東大門攤商加上周邊的店家，包括民宿、餐飲、團膳業者等，最少有150家加入，成本就會愈低，營運好的話，甚至可能會有回饋金給業者。

環保局指出，花蓮縣推動興建環保餐具清洗中心，訂定合理清洗價格，盼減少一次性免洗餐具的使用，不僅要結合有意願的攤商及餐飲業者，共推環境永續的消費模式，也透過專業的清洗運送流程符合食藥署衛生規範，讓遊客安心享用美食，達到源頭減量的目標，預估可年減約1800萬個一次性餐具，減少垃圾及回收量，並減少約4500公噸的碳排量。

民眾若對於餐具減量及餐具清洗中心相關疑問，可逕洽花蓮縣環境保護局陳情專線電話：0800-066666或03-8233131，皆可為民眾服務。