奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）早年出演電影《鐵達尼號》走紅，成為不少女生心目中的白馬王子，但他私下的感情生活十分精采，身邊的女伴一換再換，除了傳出日前與22歲女模特兒梅根羅什(Meghan Roche)在遊艇上享受假期，近日再被爆出攜女伴回家見家長，而女方的身分是超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）。

李奧納多4日被爆出與女模特兒梅根羅什在西班牙海邊的遊艇上享受假期並過夜，遭疑是他的新歡。對此，據外媒《Page Six》報導，有知情人士透露梅根羅什與超模吉吉哈蒂德為好友，且當時是與李奧納多的好友約會，才會出現在那艘遊艇上，否認了李奧納多新歡是梅根羅什的傳聞。

此外，據外媒《鏡報》報導，李奧納多近日攜吉吉哈蒂德與家人們一同共進晚餐，只見被拍攝的畫面中，吉吉哈蒂德以一身黑的穿搭步出餐廳，沒隔多久，李奧納多以及其父親、繼母們也相繼步出，此舉被認為是李奧納多已和吉吉哈蒂德復合，而兩人更是一同藉著用餐的機會「見家長」。

事實上，李奧納多過往因身旁的女伴頻頻換人，且大多年紀輕輕，因而傳出他「只喜歡25歲以下的女性」的傳聞，引起一陣抨擊聲浪，不過當李奧納多2022年9月與27歲的超模吉吉哈蒂德交往後，該則傳聞便逐漸止息。而由於吉吉哈蒂德是少數與李奧納多傳出緋聞者中，年紀超過25歲的女性，也讓外界相當關注兩人的戀情發展。