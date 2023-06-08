香港男歌手張崇德在加拿大長大，回港度假時參加歌唱大賽獲得冠軍，出道後卻遭唱片公司打壓，無奈之下他轉往幕後發展當起配樂指導，也做過許多廣告音樂，後來他約滿簽約其他唱片公司，重新以歌手身份推出作品，曾來台灣宣傳，2001年他與香港女星劉美娟結婚，婚後誕下一對子女；近日他送兒子去考場卻遭遇嚴重車禍。

張崇德昨（8日）於社群平台曬出車毀照，只見黑色箱型車車尾被撞爛，車子內部管線都露出來，能看出撞擊力道之大，他無奈寫下：「意外真的是無法預料的！如果不是要載我兒子去參加公開考試，我不會選擇在這個時間段走這條路…」，並加上標籤「最怕遇到不知所謂的貨車司機」、「天氣不如預期」，透露車禍造成頸部受傷，會再去醫院檢查，本來要考試的兒子也因此沒趕上考場，自然也沒參加考試。

根據《東網》報導，張崇德說當天他駕駛七人座的車子，兒子坐在中間一排，車尾玻璃被撞到全碎，之後會帶孩子去醫院檢查，當天可能嚇到了，所以好多事情細節沒注意到，張崇德和兒子都是脖子和手臂有點不舒服，有些地方特別痛，但也要檢查才知道究竟是什麼原因，他坦言：「我比他更害怕，在公路上如果發生意外可能會很嚴重」。

事後不少網友在他的貼文底下留言：「上帝保守你一家人平安」、「最重要人無事」、「算是破財擋災」、「看起來好嚴重，還好人沒事」、「對肇事司機應該要嚴懲」。