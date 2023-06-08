新北市板橋區某幼兒園爆出老師疑餵食幼童安眠藥，數名幼童家長今年4月起發現幼童有脾氣暴躁等異狀，有幼童稱有幼保員給予不明藥物服用，新北地檢署今啟動第二波搜索，兵分9路，並依傷害等罪約談彭姓園長等5名被告，其中王姓、徐姓教保員分別3萬元交保，彭姓園長晚間8時許也以5萬元交保，她在2位律師陪同下踏出地檢署時，情緒低落，面對媒體提問不發一語。

彭姓園長踏出地檢署時，被媒體問及，「有沒有指示餵藥」、「是不是非常無辜」、「有老師家屬稱妳對學童非常好，會覺得被冤枉嗎」等問題均未回應，明顯情緒低落，不發一語便立即上車。

另名，徐姓教保員晚間7時許，由其父親協助交保，媒體詢問是否感到無辜，徐父回應「當然無辜」，媒體另追問「是園長指示餵藥的嗎？」徐父表示，「怎麼可能，園長對他們那麼好」，對於為何會爆出餵藥風波，徐父說，「不知道，不知道」，澄清與家長沒有糾紛，隨後徐女叫父親隨後不要說了，徐父之後稱，全案交由檢方調查，之後快步離去。

檢方指出，數名幼童家長今年4月起發現幼童有脾氣暴躁等異常情況，有幼童稱有幼保員給予不明藥物服用，家長後續帶幼童到醫療院所檢驗尿液，驗出尿中有安眠鎮靜類藥物數值，家長認為幼保員疑似從不明時間起至今年4、5月止，由園長授權，餵食幼童不明藥物，涉犯傷害罪、妨害幼童身心健全發育罪。