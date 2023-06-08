湯德章故居今天啟動修復，台南市長黃偉哲（左三）等各界人士到場見證。（曹婷婷攝）

人權律師湯德章為228事件受難者，其位於台南市中西區友愛街故居，2年前在一群文史工作者倡議下，透過群眾募資，累計超過8000人捐款2000多萬元把房子買下，免於遭拆除命運，惟老屋面臨鋼筋鏽蝕，結構堪虞，今天啟動修復工程，預計明年7月完工啟用，也讓2027年將滿百年的老屋，有了重生的契機。

台南市政府文化局指出，本案整修總經費為1260萬元，經文化局輔導爭取「文化部私有老建築保存再生計畫」獲最高額度補助50％，南市府再加碼20％，民間仍需自籌600萬元，湯德章紀念協會理事長黃建龍表示，目前已啟動募資約2周，募集6、70萬元，還需要努力籌募。

黃建龍表示，2020年透過群眾集資的力量，順利搶救買下湯德章故居，期間已先將嚴重蛀蝕的建築部分清理並拆除危牆，也辦過展覽，不過，老屋這2年來禁不起多場地震考驗，後段建築物一部分出現地層下陷，為確保故居能永續經營，決定修復讓它再生。

他也提到，湯德章故居2021年3月13日在台南市定的「正義與勇氣紀念日」開館以來，每周三至日固定開放參觀，雖在疫情期間短暫休館，但仍累積超過萬人到訪參觀。每年313這天，協會也接手舉辦湯德章追思會，成為台南重要的228紀念活動。

市長黃偉哲表示，湯德章事蹟是台南歷史重要一頁，市府多年來除推動6處相關人權歷史場址設置「正義與勇氣之路」地面標示牌，並取消都市計畫，確保湯德章故居不受道路開闢衝擊。他也感謝基金會及社會各界搶救湯德章故居所付出的努力。

他說，此次湯德章故居再生計畫將進行設施再優化，裡面也會陳列許多湯德章律師生前遺物及過去228事件歷史事蹟。

文化局表示，全案因具高公益性，是2022年「文化部私有老建築保存再生計畫」中最受矚目的申請案，今日湯德章故居修復動土開工，象徵推廣人權教育之路向前邁進一大步。