近日天氣不太穩定，出門記得帶把傘。明（9）日鋒面接近，各地雲量較多，三不五時有飄雨，午後北部、東半部、中南部山區慎防突如其來的大雨，周休假期（6/10、6/11）鋒面更近，全台整天不定時炸雨，下周一（6/12）降雨強度還會再提升。有專家指出，谷超颱風北上後，低壓帶也會往台灣擴張，熱帶擾動99W從台灣附近通過的機率很高，預測有3種走法，有機會讓南部水庫大進補。

氣象局指出，明日鋒面接近，再加上南風吹拂，各地暖濕、天氣不穩定，北部、東北部整天不定時局部陣雨或雷雨，其他地區普遍多雲偶爾飄雨，午後熱力作用影響，雷陣雨機率提升，「北部、東半部、中南部山區」要提防突如其來的猛烈降雨。

明日氣溫方面，西半部高溫可達32、33度，台南、高雄近山區甚至有機會出現36度高溫，東半部高溫則30、31度左右。

氣象局分享未來一周降雨趨勢，12日過後受到低壓帶影響，降雨強度升高，不過雨量仍有不確定性。（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑表示，周休假期（6/10、6/11）鋒面更接近北部海面，雨勢變得顯著，全台各地皆易有局部陣雨、雷雨，整天不定時有短延時強降雨，甚至有機會達到局部大雨的強度；下周一（6/12）低壓帶發威，全台降雨更猛烈，要提防局部大雨、豪雨。

另外，今年第3號颱風「谷超」持續往日本琉球南方海面前進，對台灣沒有直接影響，不過，臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日晚間發文指出，隨著谷超颱風北上，低壓帶也會往台灣擴張，目前位於中越附近的熱帶擾動99W從台灣附近通過的機率高，「訊號很明顯、明確」，走台灣海峽、穿越台灣、穿越巴士海峽都有可能，不同路徑帶來的雨量也有明顯差異，「走巴士海峽只能看得到吃不到；走台灣海峽可以讓南部水庫大進補」。