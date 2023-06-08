澳洲右翼極端分子人數不多，但作風愈來愈明目張膽。當局今天宣布，將禁止在公共場所展示納粹標誌和符號。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）表示，政府將制訂新法，把展示和銷售納粹象徵和納粹親衛隊（SS）閃電符號等納粹標誌宣告為犯罪行為。

情報官員警告，隨著極端主義團體加緊努力招募新成員，愈來愈多澳洲人被新納粹意識形態所吸引。

德雷富斯說：「美化納粹大屠殺（Holocaust）的符號，在澳洲沒有容身之地。」

「我們將不再允許人們從展示、銷售宣揚納粹及其邪惡思想來獲利。」

這項法案將於下週提交議會，預料將在反對黨的支持下通過。

澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）上個月表示，在墨爾本舉行的跨性別權利集會中，一群頭戴面罩的男子與群眾發生衝突後，澳洲新納粹分子的邊緣組織似乎愈來愈大膽。

「我們已經發現有愈來愈多人被這種意識形態所吸引，但還無法完全瞭解原因。」

澳洲國家安全機構表示，國內反恐案件中，約30%是右翼極端分子所為。