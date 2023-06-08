富強鑫表示，中國大陸、台灣兩岸新能源車、運動產業和家用精品等產業客戶擴廠、增產的需求暢旺，富強鑫擁有高度客製化開發設計鎖模力60～4,000噸各系列多色機及單色機等設備的技術能力，強化兩岸原料供應穩定度，減少缺料、疫情等外部因素干擾，以目前在手訂單來看，主要客戶的拉貨力道與裝機施作工程一如預期進度，富強鑫雖對第二季營運持審慎看法，仍預期第二季營運有機會優於第一季。

富強鑫表示，全球大環境不景氣影響各產業大幅縮減資本支出，對富強鑫的接單動能與整體營運帶來相當的考驗。以富強鑫目前在手訂單能見度看到第三季，受惠於ESG環保永續、輕量化等趨勢，帶動汽車零配件、運動產業、家用精品等產業主要客戶訂單需求與拉貨力道。

富強鑫表示，全球各產業區域短鏈化趨勢發展，整體產業競爭越趨白熱化，富強鑫看好成型新技術能力、綠色替代材料、生產管理效率、智慧AI智造等，成為提升市佔率的關鍵，富強鑫持續採取提升研發設計技術力、擴大產品線的廣度與深度、銷售區域分散策略，透過多區化業務發展助力富強鑫業務接單，維持中長期營運增長的動能。