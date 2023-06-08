大陸力箭一號遙二運載火箭7日在酒泉衛星發射中心，成功以「一箭26星」模式發射升空，刷新大陸一箭多星最高紀錄。前空軍副司令表示，大陸在一箭26星發射很成熟，東風系列導彈則可以「一彈10星」，一顆飛彈掛10個彈頭，打10個目標、摧毀10個城市。

張延廷今(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，大陸一箭26星，發展「兩彈一星」，先發展太空，再發展航空，所以大陸飛機C919現在才剛出來。而發展人造衛星的火箭，長征系列將神舟16號發射上去，總共475次，穩定度、可靠度成熟。

張延廷接著指出，這次發射「一箭26星」是微衛星，一次放26顆衛星上去。以前真空管或是電晶體時代比較笨重，現在微衛星就夠了，都是以晶片取代，所以變成「一箭26星」，功能更多、重量更輕，大陸在這方面已很成熟。

張延廷點出，神舟系列、東風系列都是火箭，東風載的是導彈，洲際彈道飛彈可以打15000公里，從大陸可以打地球任何地方，它的酬載量夠。而一箭26星酬載量只有1500公斤，東風系列的導彈則可以「一彈10星」，一顆飛彈掛10個彈頭，可打10個目標、摧毀10個城市，彈道飛彈放的都是核彈。所以是太空移到軍事、軍事變成戰略。