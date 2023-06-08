內政部長林右昌（左）今天前往花蓮縣警局，慰勉第一線執勤同仁辛勞，並強調他會做警察的靠山，有什麼需要或問題都可隨時反映。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方執行清源專案2.0成績優異，查獲毒品、竊盜、槍械及賭博等5案，檢肅幫派治平專案工作共掃蕩3件，獲內政部長林右昌肯定，並在今天前往縣警局慰勉第一線執勤同仁辛勞。林右昌表示，615警察節將至，行政院核定員警勤加給表，7月生效，屆時每名員警每個月可多領逾1000元。

縣警局統計，至5月底止，共查獲詐騙集團11件199人，與轄區金融機構合作攔阻詐騙金額高達6800餘萬元，且查緝毒品318件，總重量21餘公斤，成績斐然，林右昌今天下午特別到縣警局，肯定每位同仁的辛勞。

林右昌表示，內政部為民力主管機關，包括義警、民防、巡守隊、義交等，警察局應加強民力組織訓練及運作。花蓮縣得天獨厚的地理環境是國人旅遊的首選，除交通問題，也有治安隱憂，感謝縣警局長呂世明領導警察團隊全力投入「掃黑、打詐、緝毒」工作，並在連假期間妥善規畫交通疏導工作。

林右昌接著提及富里鄉長將在6月18日補選，期勉警方與花蓮地檢署合作嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息，確保選舉順利。另外，暑假將至，他也要求警方持續識詐宣導並強化打擊詐欺犯罪力道外，也要加強注意求職打工詐騙、查緝毒品工作及打擊黑幫力道，提供縣民安心的居住環境。

林右昌最後感謝每位員警對治安、交通與為民服務的奉獻與辛勞，除行政院核定修正「警察人員警勤加給表」，依外、內勤與所屬單位分三級調升警勤加給，7月1日生效，屆時每名員警每月可多領1000餘元，是618警察節最棒的禮物外，更強調他會做警察的靠山，有什麼需要或問題都可隨時反映。

據了解，林右昌明天將視察前瞻道路改善計畫，包括花蓮明廉國小改善工程、中央路一至四段新設左轉車道工程等。