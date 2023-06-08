前總統馬英九邀請50位中國大陸5所大學學生於下個月來台交流，國民黨立委賴士葆指出，陸委會官腔官調的阻撓，說這件事情沒有重要性、迫切性、也沒有不可替代性，先說要專案申請，後又透過中間人來說不必送件因不會通過。馬英九要求見陸委會主委邱太三也被拒絕，說陸委會不是主管單位，卻又不說明哪個單位才是主管單位，真是官僚到了極點。

賴士葆指出，這些年兩岸沒有交流，陸委會幾乎沒有太多事情做，或許習慣於閒散，當民間團體願意促進兩岸和平交流，陸委會嫌事情太多，找一些不相關的理由來推托，如果陸委會這種心態，預算應該砍一半，或者整個單位可以裁撤，免得浪費民脂民膏。

賴士葆認為，蔡政府信心脆弱又懦弱，為什麼來50個學生我們就要擔心會被統戰，為什麼沒有信心我們可以用民主自由來統戰他們？陸委會與海基會說要恢復兩岸正常交流根本就是說一套作一套的笑話。

賴士葆強調，賴清德口口聲聲說要和平保台，蔡政府行動卻是繼續百般阻撓，連這麼單純的大學生交流都是他們眼中釘，都要「抗中保台」，這就是蔡政府的DNA。50位大陸的學生來台訪問交流都被蔡政府搞得如臨大敵、大軍壓境似的，完全不符合比例原則。