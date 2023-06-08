民進黨非核家園神主牌近日轉彎，民進黨總統候選人賴清德日前聲稱，應讓停機的核能機組維持緊急使用效能；總統蔡英文5日也說，核電是非常非常極端之下，可能的方案之一。核二廠1號機已於2021年12月28日除役，核二廠2號機也於今年3月15日除役。但國民黨立委王鴻薇今(8日)PO出一張網圖驚喊「核二復活了？」有眼尖網友指出真相「這是燒油的緊急發電機，會動到這個代表缺電（備轉不足）」、「拿緊急電源做基載？」

「核二復活了？」王鴻薇今(8日)在臉書PO圖發文表示，網路上有人截圖，發現核二竟然有發電。「我第一時間已經向台電了解，初步跟我說可能是測試，明天向同仁了解狀況，台電會正式跟我說明，敬請期待！」

網友表示「那是備用發電機，不是核能機組」、「發電機設在核廠裡？吃柴油、燒煤、天然氣還是核電啊？呵呵」、「火力」、「火力不就是燒煤或天然氣？有沒有煙囪？呵呵」、「煙囪一定要的，畢竟是火力」、「唉，那個柴油發電機組是用來救核電廠緊急狀態的。不是用來這樣惡搞的。記得監察院之前有彈劾過，理由是啟用次數過多，不符原本規定」。

還有人說「這是燒油的緊急發電機，會動到這個代表缺電（備轉不足）」、「連這種都要投機了」、「這是核電廠（全黑）啟動燃氣（也可以燃油）發電機，曾經一度夏季尖峰用電而備載容量不足時並聯投入供電」、「不是說不缺電嗎？」、「拿緊急電源做基載，我們政府很有錢啊！」、「其實核四2017也發過電，一樣是緊急的燃氣機組，已經不算新鮮事了，這最大的問題是成本，這些緊急發電機一度可能要超過十元」。