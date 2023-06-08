大陸中國石油集團工程旗下子公司黨委書兼總經理胡繼勇，昨日被揭與身穿性感長裙的女性同事牽手親密地逛大街，網路視頻傳開後胡繼勇隨即被免職。令人意外的是，在同一公司任職的這名女子董思槿遭網民起底，原來家世比男方更為顯赫，其父受中國政府重點栽培，任居要職。目前董思槿已被停職，正在接受紀委調查。

董思槿曾經與網友分享減肥成功經歷，讓許多人印象深刻。（圖／微博）

綜合陸媒報導，近日大陸社交平台瘋傳一段街拍影片，視頻中顯示大陸國企中石油旗下子公司董事、黨委書兼總經理胡繼勇，牽者一位身穿露肩裝女生在四川成都逛街，兩人舉止親密，事件隨即引來網民關注。胡繼勇身份很快地被指認出來，事件在網上引起熱議後，中石油立即發出聲明免去胡繼勇職務，並接受調查。

董思槿家世顯赫，又擁有碩士學歷，曾在網上自曝減肥成功的勵志故事。（圖／網易新聞）

至於與胡繼勇舉止親密的女子也很快被查出是同一公司的職員董思槿，今年僅27歲，2018年畢業於中國石油大學機械與儲運學院，2021年在同一學獲安全工程專業碩士。她的父親是中共官方重點栽培領導人才之一，本身家底雄厚，曾於在日本早稻田大學留學，畢業後以「海歸」身份加入中石油旗下寰球工程管理公司，與胡繼勇及其元配妻子屬同一單位。目前董思槿亦已被停職，也同樣接受紀委的調查。

董思槿今年僅27歲，2018年畢業於中國石油大學，2021年獲安全工程專業碩士，當年還被稱為石油大學校花。（圖／微博）

此外，董思槿不時在微博晒性感自拍照及名牌珠寶，還有網民循線找到董思槿曾經公開的舊照，發現她的樣子身材跟以往差別很大，據稱她曾在社群媒體上自述由80公斤減至55公斤的勵志經過。事件爆發後，有自稱是董思槿的大學同學指出，「姑娘自己比領導有錢多了，不能說領導和他的小三，應該說是富婆和她的老Baby」，又爆料董思槿大學時就有30、40歲的男朋友，「反正自己說喜歡暴露」。

董思槿（右）著性感服裝與友人合照，公布在個人社群媒體檔案中，很快在網上流傳。（圖／微博）

這家中石油下屬寰球工程公司周三已通報免除胡繼勇的相關職務，並接受紀委核查。曾有網民質疑為何領導免職受查，而「小三」卻沒有相關通報。寰球工程公司宣傳部工作人員事後回覆媒體時表示，公司紀委已經介入核查，至於董思槿停職後是接受紀委核查，工作人員回覆：「肯定的」，目前還沒有確定處理方式，但有結果一定會公布。