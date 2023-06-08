大陸女星袁姍姍當年在金鐘視后劉雪華推薦下，開啟演員路，在古裝劇《笑傲江湖》和《宮鎖連城》中以甜美臉蛋和好身材受矚目，還被封「馬甲線女神」，但她的演技卻比不上外型，一度被網友轟「退出演藝圈」。直到近期袁姍姍主演改編自《犀利人妻》的網路劇《妻子的新世界》，把遇到婚姻危機的全職母親完美詮釋，演技終於獲觀眾認可，爆紅後堪稱大翻身。

袁姍姍主演的《妻子的新世界》5月底在網路上開播，故事內容改編自台灣經典電視劇《犀利人妻》，她飾演女主角沈安安，一名遭到先生背叛的全職母親；過去袁姍姍演技曾廣受批評，甚至有人叫她退出演藝圈，但《妻子的新世界》在網上引起熱烈討論，袁姍姍展現出多年歷練下進步的戲劇表演力，與當年的她著實不同。

而隨著新作品播出後，袁姍姍陸續在微博分享「沈安安」的一點一滴，相當投入在角色裡，每每更新動態都湧入大票粉絲留言，顯見人氣有多火；袁姍姍今（8日）也上傳最新近況的9宮格照，愜意地表示，「簡單生活、努力工作、勤於健身、最重要：保持好心情」，看出她並沒有因為爆紅改變，還是照自己腳步過生活。

原來袁姍姍當年一出道就主演古裝劇《笑傲江湖》，但她的外型被批評沒有飾演東方不敗的陳喬恩出眾，演技也不怎麼樣，還有少部分人喊話「袁姍姍退出演藝圈」；慶幸的是，袁姍姍在事業陷入低谷始終沒放棄，慢慢積攢實力，在工作之餘也盡力維持好身材，才等來這次谷底大翻身的機會。