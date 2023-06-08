「不老男神」費翔近年淡出螢光幕，定居在英國，但仍會透過社群分享近況，近日他出演的大陸古裝電影《封神三部曲》，宣傳首部曲定檔，預告片和海報也跟著釋出，在電影中飾演紂王的他，乍看之下卻認不出來，還有網友認為撞臉趙文瑄，引起熱議。

近日《封神三部曲》首部曲官宣定檔時間，並釋出預告片和海報，只見飾演紂王的費翔，留著絡腮鬍的他，和過往形象差很大，讓網友險些認不出來，還表示根本撞臉趙文瑄，不過預告中可看到他裸上半身，露出結實胸肌，62歲仍保養得宜，令人驚豔。

而《封神三部曲》眾星雲集，也讓不少網友熱議演員的番位（指演員出現在宣傳和電影中的排位次序），通常是按照影響力排序，結果黃渤、夏雨、陳坤通通後退，費翔竟成了C位，讓網友都直言他要扛下所有責任了，但如果電影大賣，他也成了最大贏家。

費翔在宣傳海報中站C位。（圖／取自電影封神第一部官方微博）

費翔62歲身材仍保養得宜。（圖／取自電影封神第一部官方微博）

今年2月男神劉文正被前經紀人夏玉順誤傳過世，連帶他和費翔過往恩怨也被翻出，據悉兩人被亂傳有特殊情誼，但劉文正否認，2年後費翔被問到有無和劉文正聯繫時，他稱兩人仍是好友還有聯絡，未料此舉惹惱了劉文正和經紀人，引此傳出他們因此鬧翻。

費翔今年4月曾曬出自拍照洩近況，帥氣程度依舊不減，只是從當年玉樹臨風的斯文形象，變成熟粗獷男人味，讓不少人都相當期待看到他的新作品。