國民黨總統參選人侯友宜今天與政大學生座談，學生問及兩岸立場，侯友宜說，兩岸關係清楚不用打模糊仗，「不管是什麼樣的共識，都要完全建立在中華民國憲法跟兩岸人民關係底下」，並重申反對台獨、反對一國兩制。

侯友宜說，每個人都要遵照法治，以前也是靠憲法穩定兩岸關係，現在也可以，兩岸和平穩定最重要的就是中華民國憲法，他也很清楚說過，反對台獨，也反對一國兩制。

侯友宜強調，他會信守對中華民國憲法的承諾，「我是法律遵循者」，必須遵循憲法規定，然後往前走，兩岸關係一定是建立在中華民國憲法基礎上，兩岸交流要和平、對等、尊嚴、友善向前走，這是不變的態度，這是台灣最大公約數。

對於國防議題，他強調要自我提升防禦能力，這幾年全民國防的觀念沒有完整落實，「我是贊成全民國防的」，國際情勢在改變，民間必須跟政府並肩作戰，提升自我防衛能力。

侯友宜強調，要建構「止戰於境外」，讓他不敢攻進來，防衛國家沒有分你跟我，中央做決定，面對國家戰爭要同心齊力，大家都不希望看到焦土作戰，因此兩岸重啟對話跟交流，就是要降低衝突。