美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格7日先到新北市政府，拜會國民黨總統參選人、新北市長侯友宜；今（8日）則到台南拜會民進黨參選人賴清德；明（9日）將在高雄會見民眾黨總統參選人柯文哲。前大使介文汲表示，這一個絕對是重要的訊號，美方先見侯友宜，可見美國比較重視侯友宜。

針對AIT理事主席先見侯友宜，介文汲今(8日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，美國比較重視侯友宜。外交排序是基本工程，吃飯要排序，參加典禮也要排序，所有見客人的順序是最敏感的，而在外交上排序是最基本的。所以這個安排絕對是深思熟慮的安排，基本上先見侯友宜，也就是在美方心目中，侯友宜排在第一。

至於為什麼把賴清德排在第二？介文汲接著指出，幾個月前有篇文章提到，美國對於賴清德還是有疑慮的︰第一個是他的台獨主張，美國是公開不支持台獨。賴清德則是台獨金孫，美國對他有疑慮；第二個，賴清德的個性一意孤行，孤芳自賞，很難控制。當時賴清德剛擔任台南市長，誰講都不聽，就是不到議會，民進黨人當時有人勸他，這樣符合民主嗎？

主持人盧秀芳問到，美國人講過不可能選邊站，為何要先見侯友宜，雙方看來氣氛也蠻好？介文汲認為，美國是給賴清德留校察看的機會。國民黨過去這麼多候選人擔任總統，對大陸的態度是有不一樣。可是對美國一向是友好的，像馬英九和美國關係好得不得了。國民黨跟美國的關係，比民進黨跟美國的關係，更有淵源、更深厚，所以美國對國民黨放心，對民進黨「這位」不放心。

介文汲接著指出，這一個絕對是重要的訊號，其他講話很小心，看外交不是看他講什麼，而是看怎麼排序，這是最重要的。外交是高度的藝術，從這個地方看門道，先見誰後見誰，已經非常清楚，這是美方的一個選擇，它永遠不會承認，可是就我們來看，就是這個意思。