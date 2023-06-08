談詩玲近來推出新專輯，用心打造亮眼造型。（豪記唱片提供）

談詩玲推出新專輯《返來啦咱的愛》，日前拍攝電音新歌〈啵啵跳〉MV，事前每天積極練舞，但光是練習複雜的手勢，讓她肩頸拉傷劇痛、手指抽筋，還跳到腳趾破皮濺血，只見鮮血沾滿襪子，但敬業的她忍痛硬撐繼續練舞，最後導致筋膜炎，痛到在床上崩潰大哭。

她也表示，原本打算放棄跳舞，MV全由舞群跳，但她個性不服輸，決定挑戰到底，拍MV當天為求最佳效果狂跳50遍，收工後整整鐵腿2天，她看到舞蹈初體驗的成品，十分滿意，「很開心完成初級挑戰，很期待下次的新的挑戰。」

她邀來老搭檔楊哲對唱新歌〈返來啦咱的愛〉默契十足，也被粉絲封為「歌唱情侶」，事實上2人各自都有幸福家庭，他笑著澄清說，「有不少粉絲都誤會我們是夫妻檔，我每次都要解釋。」

她與酒店大亨老公結婚30多年，感情甜蜜，近年樂當貓奴，已養7隻愛貓，她開心說：「這是甜蜜的牽絆，有牠們在，我都捨不得出遠門，假日只敢跟老公到台北近郊的飯店度假。」老公會吃味嗎？她說，不會，老公從不敢摸貓，到現在可以近距離欣賞貓，「貓咪已變成我們共同的興趣，一起享受這甜蜜負擔。」