台灣知名時尚口罩第一品牌CSD中衛，8日參加「台灣國際醫療暨健康照護展」，展覽攤位以高雅銀白灰為主色調，輔以柔和燈光，呈現精品氛圍。中衛此次除展出聯名口罩與演唱會的合作口罩，更展示全新開發的「W博拭」濕巾系列產品，將在momo、博客來，及PChome等各大電商販售。這是中衛繼彩色口罩後，再次大舉進攻個人護理市場。

中衛行銷部經理周令怡指出，4月在日本參展時，潔牙濕紙巾詢問度，出乎意料的高，可見此類產品在日本的發展潛力。而「酒精濕紙巾」及「純水清淨棉」則在後疫情時代，讓民眾可隨時保持清潔與消毒，以遠離病毒。尤其，中衛此次還展示全新開發的「W博拭」濕巾系列產品，再度引領風潮。

周令怡表示，「W博拭」濕巾系列，是在台灣市占率七成的「中衛酒精棉片」的基礎上，研發出來的成果。暢銷十多年的酒精棉片，在台灣首創採用高密封、易撕的單片包技術，深得醫療人員及消費者信賴。

其中，「潔牙濕紙巾」可解決不方便刷牙的困擾，像是戶外登山露營者，或需他人協助，才能清潔牙齒牙齦的幼童及銀髮族。產品成分添加木糖醇及鈣，帶有些微甜味，可增加幼童使用意願。

中衛8日參加「台灣國際醫療暨健康照護展」，以「Healthy in Style活出健康新時尚」為訴求主軸，除展出多款與日本知名丹寧品牌EDWIN、金馬59，及金曲獎等精彩聯名口罩，還秀出天后級藝人Jolin、張惠妹及謝金燕演唱會的合作口罩；甚至，中衛此次以全新開發的「W博拭」濕巾系列產品亮相搶市。

中衛「W博拭」濕巾系列，也堅持單片包技術，讓民眾輕鬆攜帶，隨手清潔，用完即丟，不用擔心整包濕巾開封後的保存問題。目前有「潔牙濕紙巾」、「酒精濕紙巾」，及「純水清淨棉」等三項產品，並於momo、博客來、PChome等各大電商販售。

中衛除口罩外，也生產超過七百種各類醫材，成為台灣迄立76年的專業醫材大廠。因應疫情剛結束，中衛今年4月遠赴日本，參加盛大的「東京國際禮品及家居品展」，一次秀出百款時尚口罩及各式專業醫材，展現台灣製（MIT）的創意醫材設計力！