國票綜合證券向集保中心說明，該次股臨會股東出席報到作業上，因系統操作疏失，導致3名當日已報到出席並領取表決票的股東，所持有與代表的股數遭到漏計，並未記入已出席的總股數中；而相關出席股數分別為詹景超的景勛投資的10,446,082股、聚象國際的10,000股以及詹姓股東的23,000股，合計共10,479,082股。

該3名股東均領取表決票並行使表決權，且選舉權均投給被選舉人詹景超的提名人，至登投資代表人詹鈞年、詹皓鈞提名的鴻強公司代表人詹皓鈞，以及詹景超提名的黃慧萍、范國華。

調查顯示，股臨會當日因國票證券系統操作原因，導致「未列入已出席股東之出席數，但有計入選舉權數」，均未投票給保勝公司所提名之被選舉人，而是投給詹景超所提名的被選舉人。國票證券指出，因該公司計票系統出席股數之加總欄位當日發生部分錯誤，致當場宣布之出席股數有誤，而系統錯誤僅涉及出席股數加總欄位，其餘部分均正確無誤，選舉結果也以選票精算為準，所以股臨會所宣布的「各候選人選舉權數」、「董事當選結果」，以及其他議案的「表決權數」均正確無誤。