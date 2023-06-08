根據統計，全球信用保險公司今年第一季整體營收成長率超過15％，此反映新冠疫情後，商業往來交易活動顯著增加以及受通貨膨脹環境的影響。另外，全球公司破產數量在去年整體上升10％，導致去年信用保險公司賠付金額以及綜合比率上升，仍低於疫情前2019年的水準。因此，全球信用保險公司積極經營，但由於預估公司破產數量將回升，損率將會回歸「正常化」的趨勢。

怡安表示，目前全球經濟正在變化甚至出現向下修中，信用保險公司在風險和商業策略上繼續採取務實的立場，為了實現了高水準的客戶組合留存率，保費定價水準將會反映出當前的現實情況，預估整體續保保險費率呈現持平或者只有個位數下降幅度。

至於國內專承保信用保險的二家外商保險公司今年第一季獲利則出現較大的差異，法商科法斯產物保險首季稅後損益是負232萬元、比利時商裕利安宜獲利5,081萬元甚至超過該公司去年全年稅後純益276萬元。

科法斯表示，該公司今年業務沒有明顯的成長或衰退，因信用保險的是屬於跨國的大單，若有接到大單，單月就可能差好幾百萬保費。