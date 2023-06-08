41歲南韓女星宋智孝（송지효）有著清新氣質和亮眼外表，她在經典韓劇《宮》中飾演皇太子初戀走紅，接著出演大尺度情慾電影《霜花店》，戲中她與趙寅成上演親密床戲，雖然獲得不少影迷認可，卻因此長達3年接不到角色，後來她成為綜藝《Running Man》固定成員才翻身爆紅，錄製時間長達13年，近日卻有網友批評她不如過去認真，每週領著1千萬元韓幣酬勞，表現卻相當敷衍。

日前有網友在韓網論壇上發文，標題為「宋智孝要是有良心，就應該自動從《Running Man》下車」，發文者直批宋智孝是節目的扣分，認為這幾年宋智孝都沒怎麼出現在節目當中，近年營造的節目效果全失靈，就連與金鍾國炒CP都沒什麼效果，直批她「缺乏熱情」，且認為其他成員就算很忙還是很認真工作，宋智孝每週的節目酬勞超過1千萬元韓幣（約26萬元新台幣），一個月能賺5千萬元韓幣（約新台幣128萬元），認為節目組應該要換掉宋智孝，請其他人來主持。

該文章瀏覽數已超過22萬，不少網友同意發文者觀點，也有人認為不該這麼嚴苛，還有人聯想到宋智孝先前與經紀公司的糾紛，認為發文者可能是經紀公司抹黑，台灣網友們則留言：「老實說她沒以前活躍是真的」、「也不能怪網友駡她，她真的沒像之前這麼投入，總是一副心不在焉，就像公務員打卡上班」、「有多少人是為了她而看，網友叫退個屁」、「是製作單位規劃的不太好」、「為什麼要欺負智孝！」、「無聊的酸民！要怪就怪製作單位吧！」、「現在的智孝和以前的智孝真的差了很多很多」。