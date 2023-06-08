女星歐陽娜娜頂著星二代的光芒出道，擁有甜美臉蛋以及出眾音樂天份的她，獲得不少粉絲支持。近期，她登上大陸說唱型綜藝節目，並在舞台上拉起大提琴與同台歌手歐陽靖配合，誰料她卻遭到網友酸「只能做老本行」。對此，歐陽靖也發聲回應了。

歐陽娜娜過往在舞台上拉著大提琴的身影使不少粉絲陶醉其中，日前她在大陸西安舉辦的大提琴演奏會上，一連換上兩套絕美禮服，讓觀眾們的視覺、聽覺都獲得不俗的饗宴，讓不少網友嗨翻。而近日大陸某說唱型綜藝節目釋出預告片，透露歐陽娜娜將做為助力嘉賓登上舞台的消息，讓粉絲們相當期待能見到說唱與古典碰撞的新式舞台表演。

而相關畫面曝光後，可見到歐陽娜娜身穿黑色深V禮服，在舞台上賣力拉著大提琴的模樣。誰料，卻有網友酸言酸語寫下：「她唱歌嗓音也撐不起來，和說唱不搭，只能做老本行了。」認為歐陽娜娜平時在音樂上的表現，與說唱風格迥異，在舞台上也僅能以大提琴的技能撐場面而已。對此，身為歐陽娜娜的同台合作歌手歐陽靖，也不忍表示：「可以跟她在台上合作，絕對是我的榮幸。」並反問網友：「那請問你有什麼一技傍身嗎？」

相關消息曝光後，不少網友紛紛聲援歐陽靖此舉，留言寫下：「說得太好了，感謝靖哥幫娜娜發聲」、「有意見的人還是等到舞台出來後在酸吧」、「歐陽娜娜的大提琴實力沒得噴。」然而，也有人提出不同的看法，寫下：「普通人會的普通技能就不能算是一技了？」、「感覺對明星來說，我們這些上網的素人就像無法養家的乞丐一樣。」