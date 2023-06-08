北市就服處課長涉及對同仁霸凌，北市勞動檢查處已於今日下午派員前往勞檢，北市勞檢處表示，經查發已辦理危害預防及溝通技巧訓練，除部分預防的必要措施尚未執行，違反「職業安全衛生設施規則」，依法通知限期1個月改善。

就服處說明，今日下午已派人詢問A員工，其為公務人員，適用「公務人員安全及衛生防護辦法」中關於職場霸凌防治規定，已公告杜絕職場霸凌的宣導，對違反者的處置決不寬貸，並強化主管管理職能的教育訓練。

因就服處有適用勞動基準法的勞工，北市勞檢處於今日下午3時50分至就服處實施勞檢，發現就服處已辦理危害預防及溝通技巧訓練，除了部分預防的必要措施尚無紀錄可查，已要求限期改善，如複查仍違反規定者，依法開罰3萬至15萬元，而若違反前述規定致勞工發生職業病者最高可罰30萬元罰鍰。

勞動局長高寶華表示，政府機關所屬人員身分多元，有公務人員、技工、工友、以工代賑人員或志義工；公務人員如遭受職場霸凌，依機關申訴管道申訴，以維護相關權益。

高寶華也說，對於政府機關如有僱用技工、工友或工作者（職安法所稱受工作場所負責人指揮監督從事勞動的人員，如以工代賑人員），應依職安法規定，訂定職場不法侵害預防計畫，採取暴力預防措施，作成執行紀錄並留存3年。