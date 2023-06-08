來到台北和平館進行的PLG總冠軍賽G3，地主台北富邦勇士靠著強森29分、25籃板的凶猛雙廿演出，塞瑟夫也拿20分、13籃板，最後以97比91驚險擊敗新北國王，在總冠軍賽取得2勝1敗領先優勢，接下來雙方G4將於10日續在和平館進行。

首節雙方互有領先，打到首節還剩1分03秒，先前陷入家暴疑雲的戴維斯被吹個人第2犯，當場跑到紀錄台跟技術委員激烈抗議，卻躲過技術犯規，國王打完首節取得20比17領先，地主勇士首節三分球投9中0，也讓他們陷入苦追窘境。

國王次節開始打出6比1擴大領先到8分，勇士仍持續追分，且在上半場還剩3分12秒，靠著張文平投進勇士整場首顆三分球，縮小落後差距到2分，不過打完上半場，國王仍以42比39領先，曼尼高半場15分，強森15分、18籃板。

林書緯第三節一度連拿8分，幫助國王擴大領先差距到9分，不過勇士仍靠強森，以及不斷的罰球機會追上，打完前3節，勇士追成67比68；來到末節，強森突然連拿7分，幫助勇士反以76比72超前，不過國王馬上連拿4分重新追平。

接著勇士在張文平、塞瑟夫各一個三分球帶領下，打出10比0猛攻一舉拉開，沒想到勇士換上林志傑，反讓國王回應8比0追上，幸好周桂羽連進兩球，林志傑卻在最後46秒投進三分球，這是他全場首次進球，但楊敬敏馬上回應三分球。

比賽時間僅剩29秒，接著國王把林志傑在最後24.7秒送上罰球線，而他兩罰俱中，幫助勇士領先6分，國王選擇沒有急攻，只讓林書緯中距離出手沒進，林志傑最後6.7秒又是兩罰俱中，勇士帶走這場比賽勝利了。