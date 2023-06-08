透天厝頂樓驚見「2輛廂型車停放」，這位置位於台中市北區，立刻引起附近民眾熱議！透天厝屋主是名承包商，這2輛車當初是由吊車吊上頂樓放了2年多，且車子被當作倉庫在使用；而這名屋主也回應，因停在路邊會被開單，才會吊上頂樓當倉庫用，約10月份就會將車子拖去桃園山上放，也強調自己只是廢物利用，大家別大驚小怪，房子的天花板沒有被影響。

「頂樓雙車位」奇特景觀位於台中市北區東光二街上的1棟透天民宅，有路人經過抬頭望，能發現2輛中其中1輛廂型車的車尾部分卡在女兒牆上，透過空中拍攝也可見，另1輛廂型車恰好停在頂樓露台上，車內也堆滿了各種雜物，彷彿變成了兩個小型倉庫。

當地里長透露，屋主是一名承包商，房子周圍擺滿了他的物品，先前曾有3輛廂型車，屋主將其當成倉庫，直接停放在路邊，由於這樣妨礙了其他居民的通行，引起檢舉，於是屋主突發奇想，找來吊車將2輛廂型車吊到樓頂，其中一輛車則已被賣掉。

據《ETtoday新聞雲》報導，屋主表示，車內都是放很輕的材料，如水管、木材，但因為車輛擺在路邊會一直被開單，索性就將車輛吊至頂樓當「倉庫車」，而未來會將倉庫車挪到桃園的山區，大約10分等土地整地好後就會挪過去。

屋主也認為，車子放在屋頂不擔心有危險，並提到鋼筋水泥做的房子，不會受到影響，別大驚小怪，另外，他也說因房子只有寬14尺，但車子大約15尺半，所以車子會超出一點，但不會有危險。