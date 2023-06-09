過去超過15個月的時間，俄羅斯一直在烏克蘭打一場克里姆林宮拒絕稱為戰爭的戰爭，但現在情況改變了，俄羅斯總統蒲亭開始更頻繁地使用「戰爭」這個詞彙。

路透社報導，當蒲亭（Vladimir Putin）在去年2月24日將軍隊派至烏克蘭時，他稱為「特別軍事行動」（special military operation），克里姆林宮、俄國各部會首長和國營媒體都採用這種委婉的用詞。

入侵烏克蘭後不久，一系列廣泛的法律實際禁止俄羅斯媒體將這場衝突稱為戰爭。俄國媒體被勒令不能使用「戰爭」這個詞，不遵守就會面臨關閉的命運。

但根據克里姆林宮提供的文字紀錄，為回應俄羅斯所稱烏克蘭對莫斯科發動的大規模無人機攻擊，蒲亭於上週談到烏克蘭時，使用了4次「戰爭」這個詞。

蒲亭表示：「不論我們說什麼，他們總是想怪罪在俄羅斯頭上，但這是不對的，我們並沒有挑起這場戰爭，我再說一遍，基輔政權於2014年在頓巴斯（Donbas）地區開啟了這場戰爭。」

這段談話由俄羅斯國家電視台（Rossiya）在最重要的週日時段播送。克里姆林宮記者札魯賓（Pavel Zarubin）告訴觀眾，蒲亭在幕後對這場衝突投入了大量時間。

烏克蘭東部衝突始於2014年，當時親俄烏克蘭總統的政權在「廣場革命」（Maidan Revolution）中被推翻，之後俄羅斯併吞克里米亞（Crimea），俄國支持的分離主義勢力與烏克蘭武裝部隊發生戰鬥。

為紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國，俄國人於5月9日歡慶勝利日，蒲亭在紅場（Red Square）向二戰退伍老兵說：「一場針對祖國的真正戰爭再次發動了。」

近幾個月，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）都曾在公開場合使用戰爭一詞。

俄國貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示：「我們基本上就是在戰爭狀態下生活。」貝爾哥羅德州於最近幾週頻頻受到攻擊。

俄國菁英階層人士在私下稱這場衝突為戰爭，公開場合也逐漸接受戰爭用詞的情況，讓人感受到克宮態度的變化。

一位駐莫斯科的西方外交官表示：「令人震驚的是，蒲亭和俄國菁英似乎在打破自己的規則。」

他還說：「更重要的是，這些轉變預示著什麼樣的未來，是否代表戰爭將以更堅決的方式進行？而戰爭中的俄羅斯又會是什麼樣子？」