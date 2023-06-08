綠營近日性騷爭議連環爆，隨後連學術圈、媒體界人士也被metoo延燒。國民黨立委鍾沛君今(8日)晚間在臉書爆料，2022年8月6日約友人H與媒體人朱學恒聚餐時，朱竟趁友人離開二度繞過桌子摟抱強吻鍾，還說「反正妳明天也不會記得！」之後朱在鍾沛君男友及友人H、律師見證下立切結書，承諾戒酒並不再冒犯女性。朱學恒隨即在直播中表示，當天他喝到斷片，對於發生的事情完全不清楚，對於鍾的指控，「我想我沒有辦法否認，因為坦白講我沒有任何記憶」，他寫了「道歉書」，也跟鍾道歉，「我想我的確犯了錯」。

鍾沛君提到，2022年8月6日晚上6點半，她坐進友人H訂的餐廳包廂，眾人聊政治，聊疫情，朱學恒還大談自己有個賢內助。9點半左右，友人H夫婦離開了包廂，友人前腳才走，坐在她對面的朱學恆立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的她走過來，毫無預警的抱住她強吻，「反正妳明天也不會記得。」她用力的撇過頭閃躲，嘴唇噁心的涼意，讓她整個人結凍似的僵在座位上。

就在這時，朱學恆竟然再次走回來，肆無忌憚的又親了她，憤怒到不知所措的她馬上站起身說要走了。至今，她還是不會忘記，朱學恒竟然笑著回她：「我剛叫的Uber也到了！」

鍾沛君表示，8月19日，朱學恒在她男友，以及她的委任律師面前，以自己的手機寫下：「立切結書人朱學恒，於2022年8月6日晚間9點40分至10點於聚餐期間，因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君，並於事後離開該處，未於當時致歉及表達錯誤之意，其行為惡性嚴重，應遭受到相關譴責及一切處罰。本人朱學恒承諾從此戒酒，不再對任何女性有未經允許之踰矩行為」。

鍾沛君直言，她懇請大家，不用將她視為被害人，她知道媒體的習慣，甚至會在她的臉上打馬賽克。但是請不要！她想努力成為一位奮鬥者，為自己與需要的人，她會站在陽光明媚之處，抬頭挺胸。

朱學恒今晚與國民黨立委吳怡玎直播，兩人原在討論能源、農產價格等議題，鍾沛君在臉書發文指控性騷後，吳仍在向觀眾講話，但朱一度沉默不語、低頭看手機，隨後便向吳說，「委員我直播要先暫停，因為我自己有發生做錯事情的狀況，我要先處理，就先請你離開」，吳表情相當驚訝，起身離開。

（影片來源取自《朱學恒的阿宅萬事通事務所》若有移除請見諒）

隨後朱學恒坦承，在上次與鍾沛君飲宴時，當天完全喝到斷片，對於當天發生的事情完全不清楚，對於鍾沛君的指控，朱學恒也說「我想我沒有辦法否認，因為坦白講我沒有任何記憶」。朱學恒說，他也曾經寫了「道歉書」，也跟鍾沛君道歉，「我想我的確犯了錯」；「我完全同意我寫的道歉書上所寫的事情」， 也願意接受後續的法律流程、願意為了自己做的事情承認。

朱學恒也說，「我承認，我雖然沒有任何記憶，我雖然說是喝到斷片，但我也願意道歉，喝醉之後斷片的行為，是我的錯，沒有說任何的藉口」，也說會承擔所有的責任，也很遺憾自己做了不好的示範。

朱學恒也向觀眾說，「暫時沒辦法、不會再看到我…坦白講，我這幾天都盡量避免談這件事情，我覺得自己沒有什麼資格去批評別人」。 朱學恒也對鍾沛君以及對她造成的困擾致歉，如果鍾沛君要提出相關的法律要求，都願意配合，「都是我的問題，我不會否認有發生這樣的事情，我是真的喝到斷片，但這不是發生問題的理由」。

隨後朱學恒在臉書發文表示，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向所有被我冒犯的人道歉。」但疑似因被網友留言質疑「你冒犯很多人嗎」，隨後改成「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。

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