近日政治界與社會間性騷擾事件頻傳，引發各界議論。國民黨台北市議員鍾沛君8日晚間在臉書發文，揭露自己在去年8月遭到名嘴朱學恒「抱住強吻」，並且附上朱的切結書。鍾沛君更於貼文中直言「我確知我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人」，並直言朱還毀棄切結書承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，同時大談特談自己最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待。

鍾沛君8日晚間在臉書上PO文，表示自己於2022年8月時，受朱學恒之邀共進晚餐，當時她也邀請了一名共同友人「女性醫師H」一同用餐，直至晚間9點半左右，H的丈夫前來接送H回家後，「坐在我對面的朱學恆立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻，更說出『反正妳明天也不會記得』。」在她躲開後，朱學恆竟然再次走回來，「肆無忌憚的又親了我，憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了。」

鍾沛君直言，自己被信任的人侵犯而傷心流淚，不懂他憑什麼為所欲為的憤怒，害怕被其他人知道的恐懼自責，我就像所有的被害人，被各種的情緒反覆折磨，我對著鏡子擦了又擦，除了發痛之外，擦不掉分毫從身體深處冒出的驚懼。鍾沛君說，還好男友和友人H願意為我撐開保護傘，他們即便怒不可遏，仍萬分理智的和朱學恒追究責任，讓她能夠安靜的在傘裡修復自己。

鐘沛君揭露，當月19日朱學恒在她男友與委任律師的面前，用手機寫下切結書，不過隔日收到的切結書卻有所刪減，「想要逃避責任？反悔認錯太快？我當時已經不想再追究，因為我又再次陷入恐懼，如果這件事曝光，別人怎麼看我？」鍾沛君說，因此她選擇沈默直到如今，不過時至今日朱學恒毀棄切結書承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，也導致她要公開這件事。

「我確知我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人。」鍾沛君說，朱學恒毀棄承諾之餘，大談特談自己最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待。「我懇請大家，不用將我視為被害人，我知道媒體的習慣，甚至會在我的臉上打馬賽克。但是請不要！」鍾沛君直言，她想努力成為一位奮鬥者，為自己與需要的人，「我會站在陽光明媚之處，抬頭挺胸。」

對此朱學恒隨即在直播中表示，當天喝到斷片，對於當天發生的事情完全不清楚，對於鍾沛君的指控，因為沒有任何記憶，「我想我的確犯了錯」，也願意接受後續的法律流程，並臉書發表簡短聲明，表示「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」