前市議員蘇炎城辦公室許姓助理近期受委託處理夜市事情，7日清晨住家遭惡意潑漆，警方昨晚立刻逮獲涉案的段嫌，警方偵訊時，段嫌供稱是受周姓男子教唆，專案小組今天逮獲周嫌，周坦承因凱旋夜市攤商糾紛，以2萬元代價請段嫌動手潑漆洩憤，全案訊後段嫌依違反刑法恐嚇、毀損罪嫌，周嫌以刑法教唆犯移送法辦。

高雄市政府市政顧問、前市議員蘇炎城辦公室許姓助理住處， 6月7日凌晨近5時許遭人潑漆一案，警方調查為41歲的段姓男子先在某商場購買油漆，騎乘自行車前往助理住處潑漆，再騎乘自行車離開，被害人報案後，警方立即受理、蒐證並積極偵辦。

案發後左營分局與刑警大隊共同組成專案小組，並報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，持拘票於7日晚間7時許將段姓嫌犯查緝到案，段嫌到案時堅不吐實，經了解其犯案動機疑不單純，警方不斷多方比對偵詢下，始突破段嫌心防。

段嫌供稱，是受53歲的周姓男子教唆犯案，專案小組今日傍晚5時許，帶回周嫌調查偵詢，周嫌起初亦不肯吐實，經交叉詢問並以科技偵查技巧，終讓周嫌托出實情。

周嫌表示，因凱旋夜市攤商糾紛，才以2萬元代價，請段嫌動手潑漆洩憤。段嫌將依違反刑法恐嚇、毀損罪嫌，周嫌則以刑法教唆犯移送法辦。