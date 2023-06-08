加拿大森林野火延燒沒有緩和跡象，甚至導致美國城市霾害惡化，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，歐盟將派出近300名消防人員協助加拿大對抗野火。

法新社報導，加拿大森林野火燃燒產生的黑煙南移飄到紐約市上空，促使美國東岸城市發布空氣汙染警報，數萬名加拿大人也被迫撤離家園。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特發文表示：「加拿大已向歐盟民防機制（Civil Protection Mechanism）尋求援助，我們正快速應對。」

范德賴恩說：「法國、葡萄牙和西班牙正在派遣280多名消防人員（前往加拿大），後續還會派更多人前往。」

加拿大野火肆虐已造成2萬多人撤離家園，約380萬公頃土地被燒毀。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）形容這是該國有史以來最嚴重的野火季。

美國環境保護署（EPA）表示，加國森林野火產生的濃煙飄到美國東北部，西至芝加哥，南到亞特蘭大，超過1億人處在空氣汙染警報範圍內。

路透社報導，加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）表示，約380萬公頃的土地已經燒毀，大約是10年平均值的15倍。

森林野火在加拿大雖常見，但東岸和西岸同時爆發則非尋常，導致消防人員疲於奔命，政府被迫出動軍隊協助。

美國已經派遣數以百計消防人員前往加拿大協助打火，還有更多人正在趕去的途中。

杜魯道將這波野火歸咎於氣候變遷。他在推特發文說：「這波野火影響了日常作息、生活和生計，以及我們的空氣品質。」部分最嚴重火勢發生在東部的魁北克省，該省已經有超過1萬1000人被迫撤離家園。

今年的野火季上月提早在亞伯達省（Alberta）報到，接著輪到諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）對抗該省有史以來最大的野火。

濱太平洋的卑詩省（British Columbia）面臨該省有史以來規模第二大的野火，今天氣溫預料高達攝氏33度，明天氣象預報則會有雷暴和豪雨。

卑詩省負責野火事務的執行總監史懷哲（Rob Schweitzer）說：「在天乾物燥的森林裡，雷擊可能引發更多野火，結果要看伴隨風暴而來的雨量有多少。」

「本省一天若發生150到200次雷擊，不可能有足夠資源來滅掉所有火勢。」

在加拿大石油和天然氣產業中心的亞伯達省，野火火勢已經緩和，但還有3000多人受到撤離令影響，該省南部也發布高溫警報。

根據濃煙預測網站加拿大藍天（BlueSky Canada），加國今天大多數地區上空黑煙密布。渥太華、多倫多、克里夫蘭和匹茲堡等地的情況將更加惡化，美國東部沿岸城市包括紐約在內同樣有濃厚黑煙盤踞上空。