福特六和近年致力於智慧製造、產品品質優化及供應鏈轉型，6月7日獲頒發第16屆車輛工程獎項「車輛產業貢獻獎」。福特六和表示，面對瞬息萬變的消費市場需求，公司持續透過階段性計畫實現智慧產線升級等前瞻佈局，致力落實高效率與高品質。

此中華民國自動機工程學會長年致力於自動機工程（車輛、航空、太空及船舶）相關知識研究發展及技術運用。為表揚對車輛產業有重大貢獻業者，今年特別於歷年車輛工程獎項當中，新設置「車輛產業貢獻獎」獎項。

福特六和表示，公司深耕台灣50年，攜手眾多汽車產業鏈夥伴致力產業發展，近年因應少量多樣化的市場需求，開創台灣第一條車型可彈性快速切換的智慧製造車身生產線，結合自動化機器人、虛實整合、整合監控系統和大數據分析等多項先進技術，為促進台灣零件供應鏈及整體汽車產業智機化／智慧化轉型貢獻，達到製程創新及擴大產業效應。

福特六和致力智慧製造的成果，不僅獲得「車輛產業貢獻獎」殊榮，亦得到經濟部工業局肯定，成為「台灣汽車智慧生產示範場域」及榮獲經濟部第七屆「國家產業創新獎」汽車智慧製造經濟團隊獎項。

福特六和指出，公司以「應用智慧機器人重建生產線」、「透過虛實整合，提升整線智動化」、「連動機台大數據分析，提昇產品品質」以及「擴大供應商智機整合運用，提高產業附加價值」等四大策略，朝向「建立汽車智慧製造典範，帶動整體汽車產業鏈升級與永續發展」的長遠目標邁進。

福特六和於2020年成功打造全台第一條彈性車身生產線，落實可在同一產線生產多款不同車型的生產模式，藉此滿足市場少量多樣的消費需求，並同步導入遠端監控整合及大數據分析等技術，進一步提升生產與管理效率。

面對大疫情時代所帶來的劇烈衝擊，福特六和表示，為提高專案執行進度及運作效率，導入VR虛擬實境及AR擴增實境技術運用，協助產線運作情境模擬、設施操作與維護導引，並藉此調整以優化生產流程，持續擴增智慧製造技術之整體應用範疇。

福特六和汽車製造處副總經理胡木榮說，產線智慧升級是短期的階段性價值目標，持續攜手供應鏈廠商打造智慧工廠，促進供應鏈轉型，藉此創造更多就業機會及提升台灣汽車產業製造競爭力，並期許達到產業全面智機化，在優化整體產業結構的同時，奠基擴展台灣在地製造及出口擴張之長期目標，成就高品質且彈性的產業生態。

福特六和表示，將以智慧產線的轉型計畫作為基礎，培植在地系統廠商，帶領相關供應鏈進行智機化升級，藉此達到製程創新、擴大產業效益、厚植研發能量等多方目標，並帶動汽車產業上、下游供應鏈體系的永續發展。