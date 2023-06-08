觀察獲利結構，台灣金5月主要獲利貢獻為銀行，稅後淨利分別為18.94億元。台銀人壽上月稅後淨利為正，但5月稅後淨利為-3.07億元，前五月累積稅後淨利-15.03億元，虧損再度擴大。
台灣金控前5月累積稅後淨利90.47億元 年增18.5％
台灣金控公布5月自結損益，單月稅後淨利15.86億元，EPS為0.88元。累計前五月為90.47億元，較去年同期的76.33億元增加14.14億元，年增18.5％。
台灣金控公布5月自結損益，單月稅後淨利15.86億元，EPS為0.88元。累計前五月為90.47億元，較去年同期的76.33億元增加14.14億元，年增18.5％。
觀察獲利結構，台灣金5月主要獲利貢獻為銀行，稅後淨利分別為18.94億元。台銀人壽上月稅後淨利為正，但5月稅後淨利為-3.07億元，前五月累積稅後淨利-15.03億元，虧損再度擴大。
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