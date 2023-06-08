觀察獲利結構，台灣金5月主要獲利貢獻為銀行，稅後淨利分別為18.94億元。台銀人壽上月稅後淨利為正，但5月稅後淨利為-3.07億元，前五月累積稅後淨利-15.03億元，虧損再度擴大。

中宇環保5月合併營收7.93億元、年增31％ 創今年來單月新高
美零售商開始拉貨 台驊5月營收12.37億元
台壽轉虧為盈 中信金前五月賺197.75億元挑戰200億
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