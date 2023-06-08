林嘉俐帶方宥心回她的母校曉明女中辦特映會。（大愛電視台提供）

林嘉俐6日回到台中母校「曉明女中」宣傳大愛劇《早點回家》，飾演「林嘉俐」的方宥心、製作人吳怡然與導演黃克義也一起到場與學生同樂。曉明女中大禮堂坐無虛席滿滿人潮，林嘉俐跟台下1500多名學妹分享自己豐富有趣的高中生活，透露這些都是日後報考戲劇系很重要的養分。

林嘉俐從曉明女中畢業34年，覺得自己的年紀大概跟在場學生們的爸媽差不多，底下學生聽到發出「蛤」不敢置信的驚呼聲。主持人介紹林嘉俐在2004年以《四重奏》獲得最佳女配角獎，林嘉俐透露有問台下學生，結果小學妹回答2004年她們還沒有出生。

林嘉俐帶方宥心回她的母校曉明女中辦特映會。（大愛電視台提供）

方宥心則笑說自己對國中部的學生來說是阿姨，因為在《超級星光大道》時期她們也還沒出生。方宥心從小就喜歡唱歌，9歲報名歌唱比賽，大學則參加《星光大道》，後來覺得戲劇很有趣，加上當時偶像劇的主題曲很熱門，想著自己什麼時候可以演唱主題曲，隨後對戲劇產生興趣，就先往表演之路發展。

林嘉俐覺得自己不是讀書的料，當年班上約50人，成績都在倒數2、3名，雖然常常補考，但也沒有因為成績不好就不念書，維持一貫樂觀進取的人生態度。林嘉俐播放一張張學生時期的照片，放眼望去只有林嘉俐一個人穿無袖上衣，髮禁剛開就剪了短髮，隨後馬上就被叫到訓導處報到，當時就在群體中展現酷帥路線，也會跟同學在禮堂參加耶誕扮裝晚會，頭髮的造型已經是流行的空氣瀏海。

林嘉俐感恩過去自己曾經叛逆的過程，因為在她心中叛逆跟做自己是兩條平行線。外表的特立獨行在大人眼中是叛逆，但她的內心還是「做自己」，就算功課不好一樣不放棄認真讀書，她建議學生要大量閱讀，每一步都會成為未來成長的助力。

方宥心則告訴同學們一個面對挫敗的秘訣就是「負能量」，「愈早習慣、接受、面對負能量，就能愈早克服，因為畢業後在社會上工作，會有更巨大的挫拆，學生時間要珍惜各種體驗負能量的機會」。

林嘉俐跟方宥心跟同學玩有獎徵答時，關於「雪景在哪個縣市拍攝？」、「林嘉俐是什麼星座？」、「有幾組人演林嘉俐的爸媽？」等劇情內容，禮堂中約1500多人有半數學生踴躍舉手，方宥心回應同學們的熱情，跟辦演唱會一樣跳下舞臺離開搖滾區到人群中，拉起倒數幾排學生的手答題，氣氛炒熱到最高點。

林嘉俐高中同學驚喜現身。（大愛電視台提供）

林嘉俐獲頒傑出校友獎。（大愛電視台提供）

林嘉俐的高中同學也特別被安排為神秘嘉賓驚喜現身，林嘉俐在臺上辦起了小型同學會，曉明女中校長也頒發榮譽校友獎狀給林嘉俐。

《早點回家》劇情來到林嘉俐慢慢從劇場轉戰影視圈，還懊悔因為接演電視劇而錯過演舞臺劇的女主角，感情部分則是男方的未來計畫中始終沒有林嘉俐，讓她的工作與感情亂糟糟，甚至影響到友誼。《早點回家》11日將在「植境」舉辦粉絲見面會，演員方宥心、陳婉婷、范宸菲、洪毓璟（咚咚）、王霆晏、蔡墨含、宮能安、徐愷與製作人吳怡然，將在現場與粉絲們近距離互動，分享拍戲的幕後故事。