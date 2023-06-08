烏克蘭軍本週朝扎波羅熱地區俄軍防線發起多方向進攻，繼前3天進攻遭阻滯之後，本週三（7）新的烏軍部隊朝向奧雷霍夫（Orekhov）住民地附近的俄軍防線發起長達14小時的進攻，目前戰況仍然膠著，本次突擊首次出現了德國提供的豹2A4坦克（Leopard 2A4），以及許多隨行的西方戰甲車，從俄方提供的無人機空拍畫面來看，烏軍在這個區域損失相當多的車輛，但是沒有明確畫面能出豹2坦克被擊毀。

The armored fist of the Armed Forces of Ukraine has been trying to break through the defenses of our troops near the city of Orekhov in the Rabotino-Verbove area for 12 hours.

-> In short: 12 hours and no breech of first line of defense. pic.twitter.com/V8GAaYzU9K — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 8, 2023

🇷🇺🇺🇦🤫🤫🤫⚡Near the city of Orekhov, the rumble of aviation: front-line fighter bombers strike at places of accumulation of armored groups and infantry of the Armed Forces of Ukraine. Attack helicopters Ka-52 and Mi-28 are also involved. pic.twitter.com/fwSohvoQ2m — Theresa 🇷🇺 🇳🇬 (@tretter50001) June 8, 2023

根據俄羅斯國防部例行會報以及公開資訊情報來源，烏克蘭裝甲集群朝向俄軍2個連隊要塞據點之間的一個交會點做為攻擊目標，經過半天的戰鬥。從俄防部公布的訊息來看，該地區的俄羅斯作戰序列爲第291團。

German-made Ukrainian Leopard 2 tanks have been spooted in Zaporizhzhia for the first time during offensive near Orekhov. pic.twitter.com/M7AqlT3IyU — Clash Report (@clashreport) June 8, 2023

由於戰事未歇，還不知道烏方投入奧雷霍夫突破的作戰序列為哪些單位，不過，他們已經成功的將俄羅斯291團的守軍逼出第一線塹壕，退往後方的預備區域。

🇷🇺🇺🇦 Orekhov: The counterattack doesn't go according to the plan...

Ukrainian forces tried to breakthrough the defence... But RF artillery was there again. pic.twitter.com/UiU6pU7FUM — Sinnaig (@Sinnaig) June 8, 2023

目前俄方公開資訊情報來源，出現了昨天奧雷霍夫地區交戰的無人機空拍畫面，裝甲運兵車和步兵戰鬥車進攻俄軍陣地，但遭俄軍炮火阻滯。許多車輛因癱瘓而被炸毀，或者被車組人員棄置。其於車輛則在田間道路和田野中的樹林區域遭受到炮火和反坦克飛彈攻擊，其中包含德國援助的豹2A4坦克。