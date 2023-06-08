要找到心目中的理想工作實屬不易，一名網友表示，他找到一份月薪3.8萬元的工作，還能夠周休二日「見紅就休」，他認為這樣的職缺在南部可說是薪資優渥。貼文一出，一票網友猛點頭，直說「頂天了吧」、「真的不輸公務員」。不過也有人提醒，要注意工作屬性是不是責任制：「很多都畫大餅，先把人騙進去再說」。

原PO在臉書社團《匿名3公社》發文表示，近日在南部的某公司發現資材專員職缺，待遇為一個月3.8萬元，還不包含績效獎金、全勤獎金，且周休二日，見紅就休，加班費則依照勞基法規定。他好奇發文詢問，「以這樣的職務，在南部算是薪資優渥了吧？」

貼文一出，許多網友紛紛點頭認同，留言直說，「頂天了吧！還周休見紅休欸」、「也贏北部了，好嗎」、「在南部來講，算滿好的了」、「這是炫耀文吧」、「算高薪．吃牛肉麵還可以點一盤魯味的成功人士」、「南部3.8萬的薪資不含加班全勤，真的不輸公務人員了」。

不過也有人提醒，要注意該職缺的工作時數，以及是否需要再兼任其他職務，「很多都是畫大餅，先把人騙進去的」、「所謂的資材應該是物控兼倉管，應該是責任制的、要加很多班，我覺得薪水不高」、「只看薪資不準吧」。而原PO也在留言中補充說明，該職務每天工時8小時，公司還有提供季獎金6千元，也有三節獎金，年薪總共是48萬元。